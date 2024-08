SARONNO – Primi test per le nuove torri faro dello stadio comunale. A renderlo noto con un video con il drone l’Amministrazione comunale sulla pagina Facebook istituzionale.

“Sono state installate nelle scorse settimane – spiega la nota – le nuove torri faro che garantiranno un’illuminazione più adeguata ed efficiente all’impianto sportivo di via Biffi. nella sera di lunedì 12 agosto i primi test in notturna del nuovo impianto di illuminazione, la cui potenza è stata verificata da ingegneri e illuminotecnici, che hanno definito come “molto buono” il livello di illuminamento del manto erboso. Grazie alle prove, si sono definiti gli orientamenti necessari per garantire un illuminamento uniforme del campo”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti