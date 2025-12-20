SARONNO – Traffico completamente bloccato e lunghe code in ingresso e in uscita dalla città nella prima serata di oggi, venerdì 19 dicembre, a causa di un tamponamento multiplo avvenuto lungo viale Lazzaroni, al confine con Gerenzano. L’emergenza è scattata intorno alle 18 ed è rientrata alle 19,30, ma le ripercussioni sulla viabilità sono proseguite anche dopo la riapertura della carreggiata.

L’incidente ha coinvolto tre veicoli che, per cause in fase di accertamento, si sono tamponati lungo l’arteria che collega Saronno alla Varesina. L’urto ha provocato danni evidenti ai mezzi, in particolare alle parti anteriori e laterali, con detriti rimasti sull’asfalto.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie del comando della polizia locale, che hanno disposto la chiusura della carreggiata in direzione sud e istituito un itinerario alternativo. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale, operazioni che hanno richiesto tempo e reso necessario il blocco del traffico.

Le code si sono rapidamente estese lungo viale Lazzaroni e sulle strade limitrofe, con rallentamenti prolungati sia in ingresso sia in uscita dalla città, come documentato nelle immagini della fotogallery.

Due le persone rimaste ferite: entrambe soccorse dal personale sanitario e trasportate in codice giallo all’ospedale di Castellanza.

Conclusi i soccorsi e i rilievi, la circolazione è ripresa gradualmente, mentre la dinamica del tamponamento resta al vaglio della polizia locale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09