SARONNO – Ha attirato l’attenzione di molti passanti l’intervento avvenuto questa mattina nel centralissimo corso Italia, a pochi passi da piazza Libertà.

Attorno alle 10 una pensionata, dalla finestra della propria abitazione ai piani alti di un edificio, ha iniziato a lanciare in strada alcuni oggetti, tra cui bottigliette e un vaso di plastica vuoto. Fortunatamente nessuno è stato colpito.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e un’ambulanza della Croce rossa. Per precauzione una parte dell’area pedonale è stata delimitata con il nastro bianco e rosso, suscitando curiosità e anche una certa preoccupazione fra le numerose persone presenti in centro. Le forze dell’ordine hanno raggiunto l’abitazione e riportato la calma. La donna è stata poi accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per accertamenti. Nel giro di circa un’ora la situazione è tornata alla normalità.

Nella fotogallery, alcune immagini dell’intervento di questa mattina in corso Italia.

15092026