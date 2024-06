SARONNO – C’è chi si è organizzato per vederla a casa pensando che piovesse e chi comunque ci ha creduto e si è presentato in Villa Gianetti per vedere nel cortile di rappresentanza la partita Italia – Svizzera.

Alle 18 tavoli e panche davanti alla Villa non erano tutti pieni ma c’era sicuramente una buona presenza. La scelta tecnica è stata quella di mettere tre schermi con casse sperando di riuscire a evitare che la presenza di luce impedisse la visione.

Tanti i gruppi di amici presenti concentrati soprattutto nelle prime file e davanti agli schermi anche perchè lateralmente la visione era un po’ difficoltosa. Grande l’amarezza dei tifosi a fronte del gol della Svizzera.

Presente anche la polizia locale per garantire che non si creassero problemi o tensione.

