SARONNO – Prima l’arrivo della Befana in sidecar poi quello dei Re Magi in una piazza con una lunga coda di bimbi, nonni e genitori pronti a ritirare doni e caramelle.

E’ stata un grande successo, oggi 6 gennaio, la MotoBefana in piazza Libertà.

Dopo una mattinata passata a portare doni in casa di riposo e casa di pronta accoglianza i volontari del Motoclub si sono ritrovati in piazza dove hanno allestito due gazebo dove hanno distribuito giocattoli e caramella. Per la Befana, per la verità ce n’erano ben tre, tante foto ricordo con i bimbi e anche qualche selfie con i giovanissimi.

Tra i volontari presenti anche l’assessora alla Cultura Cornelia Proserpio e quella ai Giovani Lucy Sasso. “Siamo molto contenti e soddisfatti – il commento del portavoce del Motoclub Angelo Lovati – l’anno scorso la pioggia aveva rovinato questo momento di festa e condivisione con i più piccoli e siamo molto contenti dell’entusiasmo e della partecipazione di quest’anno”. A raccontarlo la coda di genitori e bimbi arrivata fino in corso Italia.

Grande entusiasmo anche per l’arrivo dei Re Magi vera novità di quest’anno. Ad accogliere il loro arrivo anche il prevosto Monsignor Giuseppe Marinoni. In piazza anche gli agenti della polizia locale e l’associazione Apollos che hanno organizzato la Befana del vigile con la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà.

