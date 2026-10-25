SARONNO – Tutto esaurito al teatro Giuditta Pasta per il concerto della Festa del Trasporto. Ieri sera, sabato 24 ottobre, il Corpo musicale cittadino, il coro e i ragazzi dell’istituto comprensivo Leonardo da Vinci hanno riunito sul palco generazioni diverse, dando vita a una serata dedicata alla ricorrenza saronnese. Le prenotazioni avevano esaurito i posti disponibili già prima dell’appuntamento.

A fare gli onori di casa sul palco la sindaca Ilaria Pagani, il prevosto e il dirigente scolastico dell’istituto Leonardo da Vinci Gabriele Musarò.

Il Corpo musicale cittadino, diretto da Franco Cartanese, è stato affiancato dal coro guidato da Demetra Fogazza e dalle giovani voci della Leonardo da Vinci, dirette da Maria Chiara Casiraghi. Gli studenti, in camicia bianca e con le cartelline degli spartiti aperte, si sono disposti davanti alla platea, mentre sul palco hanno trovato posto la banda e il coro adulto.

Voci e strumenti hanno accompagnato così la vigilia della giornata centrale del Trasporto. Il programma annunciato attraversava epoche e stili diversi, con numerosi arrangiamenti originali e un brano dedicato alla città di Saronno. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, ha coinvolto le realtà musicali cittadine e la scuola in un appuntamento condiviso con il pubblico che ha gremito il teatro.

Per la fotogallery si ringrazia Armando Iannone

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