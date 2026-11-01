SARONNO – Un albero cresce rigoglioso tra i gradoni di cemento della tribuna scoperta dello stadio Colombo Gianetti, da anni chiusa e inagibile. Le radici si stanno facendo strada nella struttura, aggravando una situazione di degrado denunciata più volte dai tifosi del Fbc Saronno.

La gradinata, che un tempo ospitava 2.200 spettatori e negli anni Novanta era gremita per le partite di serie C, è oggi inutilizzata, tra cemento deteriorato, recinzioni arrugginite e vegetazione spontanea. Nel 2023 erano stati gli stessi sostenitori biancocelesti a ripulire gli spalti dalle sterpaglie, ma le piante sono tornate a crescere.

«Gli alberi sono da proteggere, ma per favore tagliate quella pianta!», è il nuovo appello dei tifosi al Comune. Le fotografie documentano le condizioni attuali di uno dei settori dello storico impianto sportivo saronnese.

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31102026