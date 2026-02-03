SARONNO – Un’atmosfera sospesa, quasi magica, quella che ha accolto il pubblico lo scorso sabato 31 gennaio al teatro Giuditta Pasta. Il foyer della struttura di via 1 maggio si è trasformato in un palcoscenico vibrante per “In bocca al lupo!“, l’omaggio teatrale dedicato alla penna ironica e surreale di Stefano Benni.
L’evento, organizzato dall’associazione artistico culturale Helianto, ha registrato il tutto esaurito: una sala gremita in ogni ordine di posto che ha seguito con trasporto le peripezie verbali e le visioni oniriche tipiche dell’autore bolognese.
Sotto la sapiente regia di Simone Giarratana, lo spettacolo ha visto alternarsi un cast affiatato composto dagli attori di Helianto e dai giovani talenti del laboratorio teatrale under 30 del Giuditta Pasta, condotto da Paolo Giorgio. Una sinergia preziosa che ha portato in scena freschezza e maturità interpretativa.
I protagonisti della serata – Antonio Siciliani, Chiara Angaroni, Elisabetta Pignotti, Gaia Viperino, Marco Turella, Mariella Petruzzelli, Marzia Rizzo, Silvia Zaffino e lo stesso Giarratana – hanno saputo dar vita ai personaggi bizzarri e alle riflessioni profonde di Benni, regalando al pubblico un’ora di pura evasione intellettuale.
A testimoniare la riuscita dell’evento e l’intensità delle interpretazioni sono gli scatti del fotografo Armando Iannone.
Con l’ingresso libero fino a esaurimento posti, l’iniziativa ha centrato l’obiettivo della Helianto: rendere l’arte accessibile e viva, proprio come lo spirito della letteratura di Benni
(foto di Armando Iannone)
