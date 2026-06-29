SARONNO – L’impegno e i risultati scolastici come punto di partenza per costruire il futuro della comunità. È questo il messaggio che ha accompagnato la consegna delle borse di studio “Alberto Aceti”, promossa dal Rotary Club Saronno per premiare gli studenti che si sono distinti per gli eccellenti risultati ottenuti durante l’anno scolastico.

La cerimonia si è svolta giovedì 25 giugno nella sede di Confcommercio Ascom Saronno, in via Ferrari. L’edizione 2026 ha segnato una novità importante: per la prima volta il progetto ha visto la collaborazione di Confcommercio Ascom Saronno, che ha ospitato l’iniziativa e ha condiviso con il Rotary il momento di premiazione, sottolineando il legame tra scuola, territorio e mondo delle imprese.

A consegnare le borse di studio sono stati il presidente del Rotary Club Saronno, Massimiliano Fragata, affiancato da numerosi soci del club e il presidente di Confcommercio Ascom Saronno, Andrea Busnelli.

Nel suo intervento il presidente del Rotary Club Saronno, Massimiliano Fragata, ha ricordato i valori che ispirano l’attività del Rotary e il significato della borsa di studio dedicata ad Alberto Aceti. “Cari giovani, dovete sapere che il Rotary, fin dalla sua fondazione, si ispira al principio del “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. È una visione che pone al centro la responsabilità verso gli altri, la costruzione del bene comune e la convinzione che ciascuno possa contribuire a rendere migliore la società in cui vive.” Fragata ha sottolineato come il premio riconosca gli eccellenti risultati scolastici raggiunti dagli studenti, frutto di impegno, disciplina e costanza, ma abbia anche un significato più profondo. “Nell’ottica del Rotary questo riconoscimento non è mai un punto di arrivo esclusivamente individuale. Il merito è una risorsa che deve generare opportunità, un patrimonio di conoscenze, competenze e valori che acquista il suo significato più alto quando viene messo al servizio della collettività.” Il presidente ha quindi invitato i ragazzi a guardare oltre il successo personale.”La società ha certamente bisogno di professionisti competenti, ma ha altrettanto bisogno di cittadini responsabili, capaci di ascoltare, collaborare e mettere le proprie capacità al servizio della comunità.” Infine ha richiamato la figura cui il premio è dedicato.”La figura di Alberto Aceti, alla cui memoria queste borse di studio sono dedicate, continua a ricordarci il valore dell’impegno civile, della generosità e dell’attenzione verso le nuove generazioni. Attraverso questo premio desideriamo mantenere vivo il suo esempio.”

Il presidente di Confcommercio Saronno Andrea Busnelli ha spiegato il significato della collaborazione tra le due realtà, evidenziando l’importanza di creare un dialogo sempre più stretto tra gli studenti e il tessuto economico locale. “Siamo stati subito contenti di sostenere questo progetto perché crediamo sia importante creare una sinergia tra Confcommercio, che rappresenta le imprese del territorio, e i giovani, quindi anche le scuole. Viviamo un momento in cui molti ragazzi, dopo gli studi, lasciano il territorio. Mi auguro che questa collaborazione possa svilupparsi anche in altre iniziative e avvicinare i giovani al mondo dell’impresa. Spero che tra i premiati di oggi ci sia anche qualche futuro imprenditore e magari un futuro socio di Confcommercio”.

Le borse di studio sono state assegnate a Filippo Lonardi delle Orsoline, Christian Monti del liceo Legnani, Stefano Cicala del liceo scientifico Grassi, Andrea Ventura dell’Itis Riva, Elisa Paleardi del Collegio Castelli, Christian Mario Villani del liceo Prealpi, Sara Grosso dell’Ipsia, Michela Rizzi dell’Itc Zappa e Laura Passerini del Padre Monti.

Il Rotary Club Saronno fa parte del Rotary International, organizzazione di servizio presente in tutto il mondo con circa 1,4 milioni di soci. Attraverso l’impegno volontario dei propri associati promuove iniziative nei settori dell’educazione, della solidarietà, della salute, dello sviluppo delle comunità e dello scambio internazionale tra i giovani. Sul territorio saronnese il club realizza da anni progetti sociali e culturali, sostiene la Casa di Marta, organizza programmi di scambio per gli studenti e promuove iniziative dedicate alla formazione, alla cultura e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

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