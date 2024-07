SARONNO – Un fine settimana intenso alla rsa Focris di Saronno (via Don Volpi), iniziato nella mattinata di venerdì 28 giugno con un’uscita verso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, in occasione della festa patronale. Una colorata comitiva di oltre 40 persone, tra ospiti, parenti, operatori e volontari, ha attraversato il centro cittadino e, dopo un caffè sotto i portici, ha incontrato in chiesa don Romeo, in occasione del suo 61esimo anno di sacerdozio, per un sentito momento di preghiera.

Sabato 29 giugno, nel tardo pomeriggio una dozzina di ospiti, tifosissimi dei colori azzurri, ha assistito alla partita Italia-Svizzera, proiettata sul megaschermo, con qualche operatore e famigliare. Gli spettatori si sono dimostrati decisamente più felici per la pizza all’intervallo che per il risultato finale del match.

Infine domenica 30 giugno gli ospiti della struttura sono stati intrattenuti da musica dal vivo, con il duo “Mario e Andrea” e le loro musiche senza età che, nel salone polivalente al piano terra, hanno unito diverse generazioni con ritmi assortiti ben tenuti, prima del fresco gelato che ha chiuso il pomeriggio.

(foto degli eventi)

