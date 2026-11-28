SARONNO – Cappelli, papillon, eleganti abiti d’epoca, valigie di una volta e persino qualche passo di danza sulla banchina della stazione. Un viaggio indietro di cent’anni per i figuranti di “Saronno una volta”, il gruppo storico della Pro loco di Saronno, che domenica 22 novembre hanno partecipato all’ultimo viaggio autunnale del treno storico di Trenord sulla tratta Milano Cadorna-Como Lago.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera delle carrozze centenarie sono stati proprio i figuranti, con abiti e accessori che richiamano la moda dei primi decenni del Novecento. Non è mancata la musica dal vivo, con fisarmonica, flauto, clarinetto e ottoni, ad accompagnare i diversi momenti della giornata.

Tra gli interni in legno delle carrozze, i sedili in velluto e le caratteristiche bagagliere in corda, il gruppo saronnese ha ricreato l’atmosfera dei viaggi in ferrovia di un tempo.

Una giornata trascorsa tra musica, balli e convivialità, con una sosta per il pranzo a Como, sempre rigorosamente in abiti d’epoca. Un’altra occasione per i figuranti della Pro loco di Saronno per far rivivere, con passione e cura dei dettagli, le atmosfere del passato.

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