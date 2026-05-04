SARONNO – Non è stata una semplice ricorrenza liturgica, ma una vera e propria esplosione di devozione popolare quella che ha travolto il Santuario domenica 3 maggio. In occasione del compleanno di Carlo Acutis, la risposta dei fedeli è stata massiccia: un’affluenza tale da rendere insufficienti le navate della chiesa, riversando centinaia di persone nella piazza antistante e nel chiostro, tutti uniti in un unico grido solenne: “buon compleanno Carlo Acutis“.

Il momento centrale della celebrazione si è consumato alle 17.20, durante la recita del santo rosario. Davanti al candeliere “albero della vita”, è stato acceso un cero carico di significato: un ringraziamento pubblico per la nascita di Carolina: si tratta della terza bambina nata per “grazia ricevuta” tramite l’intercessione di Acutis al Santuario, a conferma di un legame spirituale sempre più profondo tra il giovane Beato e la comunità saronnese.

La giornata è proseguita con la santa messa delle 18, culminata nel rito del bacio della reliquia e nella benedizione personale, momenti vissuti con intenso raccoglimento dalla folla presente.

Il dialogo con il “Santo dei millennial” non si esaurisce con i festeggiamenti di maggio. È stata infatti lanciata l’iniziativa “R-Estate con Acutis!“, che invita i fedeli a depositare le proprie intenzioni di preghiera nella cassetta della posta custodita all’interno del Santuario: questi messaggi verranno portati solennemente all’altare durante i prossimi mesi.

Il Santuario ha già ufficializzato il calendario per ogni prima domenica del mese (7 giugno, 5 luglio, 2 agosto e 6 settembre), con il seguente programma: alle 17.25 esposizione solenne della reliquia e recita del santo rosario, mentre alle 18 celebrazione della santa messa e affidamento ufficiale a Carlo di tutte le preghiere raccolte.

(foto dalla pagina Facebook del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli)