SARONNO – È stata una giornata intensa e partecipata quella vissuta sabato 6 settembre in piazza Libertà, con la veglia di solidarietà promossa dal coordinamento “4 Passi di Pace” dal titolo “Per non dimenticare”. Al centro dell’iniziativa la memoria dei bambini vittime del conflitto in Medio Oriente: i 16 piccoli israeliani uccisi nell’attacco del 7 ottobre di Hamas e i 12.000 bambini palestinesi morti nei raid dell’esercito israeliano.

Per ore i presenti si sono alternati al microfono per leggere i nomi delle vittime, trasformando un elenco di numeri in voci e storie, in un ricordo collettivo che ha unito la comunità saronnese in un momento di silenzio, riflessione e vicinanza.

Alla testimonianza si è aggiunto un gesto concreto: nel corso della giornata sono stati raccolti i primi 770 euro a sostegno della raccolta fondi lanciata dal prevosto di Saronno per la parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Una cifra che segna l’avvio di un percorso di solidarietà che continuerà anche nei prossimi giorni, con la possibilità per tutti di contribuire.

Domenica 7 settembre alle 12.30 è previsto in piazza Libertà un breve flash mob a sostegno della Global Sumud Flottilia, la missione marittima nonviolenta che sta portando a Gaza tonnellate di cibo per rompere l’assedio con cui l’esercito israeliano affama la popolazione palestinese. I partecipanti si presenteranno con pentole, coperchi e strumenti per “rompere il silenzio criminale sul genocidio in atto”. Al rumore delle pentole si unirà il suono delle campane della parrocchia SS. Pietro e Paolo, come disposto dal prevosto.

