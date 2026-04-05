SARONNO – “Cristo è vivo, questa è la notizia che cambia tutto, oggi come allora”. Con queste parole il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni ha aperto l’omelia della Veglia pasquale del sabato di Pasqua, celebrata nella chiesa prepositurale, cuore della comunità pastorale Crocifisso Risorto.

La funzione si è aperta sul sagrato con il rito della luce: il fuoco nuovo, l’accensione del cero pasquale e la processione verso l’interno della chiesa. I fedeli hanno seguito la luce nel buio della notte, segno del passaggio dalla morte alla vita.

All’interno la liturgia è proseguita con le letture bibliche che ripercorrono la storia della salvezza, dalla creazione alla liberazione del popolo d’Israele fino al Vangelo della risurrezione. È la “notte santa” in cui la Chiesa veglia e celebra il cuore della fede cristiana.

Momento centrale della celebrazione i battesimi di tre bambini, Isabella, Eric e Cristian, accolti nella comunità cristiana attraverso il rito dell’acqua e dello Spirito. A genitori e padrini è affidato il compito di accompagnarli nella crescita della fede.

Nell’omelia monsignor Giuseppe Marinoni ha richiamato il significato attuale della Pasqua: Cristo non è un ricordo del passato ma una presenza viva. “Non dobbiamo cercarlo tra i morti, ma riconoscerlo nella nostra vita”, ha sottolineato. Il prevosto ha ricordato anche le difficoltà del presente, tra sofferenze, malattie e guerre, evidenziando come proprio la risurrezione offra una speranza concreta: il male non ha l’ultima parola. Un passaggio è stato dedicato ai sacramenti celebrati durante la veglia. Il battesimo come inizio di una vita nuova e l’eucaristia come risposta all’individualismo, perché richiama alla dimensione della comunità.

La celebrazione si è conclusa con la liturgia eucaristica e la benedizione finale. Negli avvisi conclusivi spazio anche ai ringraziamenti, con gli applausi per i bambini battezzati, per i chierichetti e per il coro, e l’invito allo scambio degli auguri in oratorio. Poi la chiosa finale, con un applauso “più fragoroso”, chiesto dal celebrante “che si senta almeno fino a via Legnani”, rivolto a Cristo vivo in mezzo alla comunità. Un momento partecipato, seguito da un ultimo applauso per i sacerdoti e dalla benedizione solenne che ha chiuso la celebrazione.

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