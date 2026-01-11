SARONNO – Si è conclusa la terza edizione del concorso Saronno: città delle vetrine di Natale. Più di 100 gli esercenti cittadini coinvolti, quasi 1400 i voti raccolti tra il 1° dicembre e il 6 gennaio attraverso qr code, un apprezzamento generalizzato della proposta da parte di clienti e commercianti.

Radiorizzonti InBlu, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, Ascom e Duc e la partecipazione della stampa locale sabato 10 gennaio ha premiato in piazza Libertà delle vetrine più votate a chiusura del Natale a Saronno. Alla presenza del sindaco Ilaria Pagani, dell’assessore alla Cultura Proserpio.

Ecco i vincitori per categoria: per il Natale tradizionale si è aggiudicata il riconoscimento Bottega delle idee di corso Italia, mentre per il Natale religioso il premio è andato a Giuliana Bomboniere di via Mazzini.

Tra i 1400 votanti sono stati estratti a sorte e premiati quattro partecipanti, che si sono presentati in piazza Libertà per ritirare il premio: Maria Grazia Bonetti, che ha votato per Danarose; Stefano Leveraro, che ha votato per Ceriani Centrotela; Nadia Serra, che ha votato per Ottica Bergamini e ha delegato il ritiro al figlio Mattia Statti; Laura Rimoldi, che ha votato per Alberto Bressan calzature made in Italy.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09