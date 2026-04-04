SARONNO – Un lungo momento di preghiera condivisa, nel silenzio della sera, ha accompagnato la Via Crucis della comunità pastorale Crocifisso Risorto, che si è svolta ieri, venerdì 3 aprile, lungo il percorso dalla chiesa di San Francesco fino a piazza Libertà.
La celebrazione ha visto la partecipazione d fedeli, scout e ragazzi degli oratori, che hanno animato le diverse stazioni. Un cammino intenso e partecipato, dedicato a san Francesco, con riflessioni ispirate alla sua spiritualità e alla sua esperienza di vita accanto al Crocifisso.
Il filo conduttore della serata è stato proprio il legame tra la Via Crucis e la testimonianza del santo di Assisi, presentato come esempio concreto di fede vissuta. “È la luce che guida Francesco e il cristiano per le vie della storia”, è stato ricordato durante le meditazioni , sottolineando come la sofferenza e l’amore per Cristo siano stati per lui esperienza quotidiana.
La processione si è conclusa in Prepositurale con il momento finale guidato dal prevosto don Giuseppe Marinoni, che ha invitato i presenti a non lasciare che l’esperienza vissuta resti senza conseguenze nella vita quotidiana: “Se l’incontro con Cristo non ci cambia, non cambia anzitutto la mia vita, la tua vita, diventa un incontro inutile” .
Nel suo intervento ha richiamato anche l’importanza del tempo dedicato alla preghiera e al silenzio davanti al Crocifisso, come occasione per lasciarsi interrogare e trasformare interiormente. Un invito concreto a tradurre la fede in scelte quotidiane.
Particolarmente significativo il riferimento alla preghiera francescana conclusiva, la stessa letta anche in Vaticano durante la Via Crucis al Colosseo, proposta come sintesi del cammino spirituale della serata: una richiesta a Dio di saper “fare e anche volere ciò che tu vuoi” .
Il momento finale è stato segnato dal tradizionale bacio al Crocifisso, gesto semplice ma carico di significato, indicato come segno di adesione personale al percorso vissuto e di impegno a proseguirlo nella vita di ogni giorno.
Alla celebrazione era presente anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale con il vicesindaco Mattia Cattaneo, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Licata e i consiglieri Gianpietro Guaglianone e Mauro Rotondi.
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Commenti
“Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”.
Un detto messo in pratica abilmente, svicolando le proprie tradizioni e prediligendo altre tradizioni della settimana santa molto comuni nel resto d’Italia, in particolare nel mezzogiorno. Almeno nell’anno commemorativo dedicato a San Francesco avrebbe avuto più significato politico e religioso rispetto della propria Comunità essere presente ai riti significativi della propria città.
Sono segni attesi ma se disattesi, sono dimostrativi sempre più superficiali di indifferenza per come si vogliono affrontare e risolvere le criticità che attanagliano un elettorato deluso e circuito da un’apparenza priva di sostanza e concretezza.
Occorrerebbe un cambio di passo se si vuol riconquistare la fiducia ricevuta dal voto.
La Sindaca a far bisbocce a San Fratello da una settimana e a Saronno una tristissima e striminzita rappresentanza della giunta a un evento caro ai saronnesi. Chissà perché nelle occasioni tradizionali della città i due terzi della giunta non ci sono mai?
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Beh al primo evento che faranno all’Isotta ci saranno rutti, scommettiamo?
E la Pagani? A spasso in Sicilia…
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Che tristezza! Che la Chiesa celebri i suoi riti fa parte delle libertà civili (anche se ne abusa oltre il ragionevole, con invadenze nelle scelte civili e suoni di campane a distesa), ma che l’amministrazione comunale (come istituzione, intendo: le singole persone, come cittadini, sono libere di fare ciò che credono) si prostri davanti a superstizioni simili (vedi anche San Fratello) fa ridurre ulteriormente la fiducia in un futuro di difesa dei diritti civili. Stiamo diventando proprio una città di bigotti e sanfedisti. La logica e il dubbio, il metodo scientifico e la dimostrazione dei “fatti” vedono gli spazi sempre più ristretti. Il mondo va a rotoli, si muore di tutto, torna lo spettro della guerra che altri popoli stanno già vivendo da anni, il vostro Dio sta a guardare e voi lo pregate e ringraziate pure. Se questa non è fede cieca e irragionevole!
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Non ho letto la stessa lagna quando la sindaca è andata dai musulmani all’iftar. Se ci tieni così tanto, parche non te ne vai in Iran o in Arabia Saudita, Qatar, Barehin. Hai ampia scelta!
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Cara/o Anonimo, ogni tanto mi perito di scrivere qualche riga di commento a notizie di questo genere. L’ultimo che ricordo in materia è stato pubblicato qui (https://ilsaronno.it/2025/02/28/saronno-limam-najib-al-bared-ispira-con-quattro-insegnamenti-gli-studenti-dellipsia-parma/): se ha qualche minuto da perdere la invito a leggerlo così potrà capire che non faccio parte dei vostri antagonisti, “creduloni” tanto quanto voi e forse di più. Grazie a Dio, sono ateo, e nei paesi che ha citato lei gli atei (solo quelli fortunati, però) vengono internati in cliniche per cure psichiatriche. Il fatto che in Italia questo non succeda non è certo sufficiente e non è certo grazie alla Chiesa e alle gerarchie ecclesiastiche: lo stato è Laico (ma come lo devo scrivere?!) e vedere le fasce tricolore inchinarsi davanti a un Dio (quale che sia e comunque di parte) è contro la natura della laicità. Lo Stato in quanto tale è (o dovrebbe essere) superiore a credenze di parte, quali che siano, e non deve inchinarsi a nessuno per meglio difendere tutti.
Le auguro una buona Pasqua, ricordando a me stesso che è un rito molto più antico del Cristianesimo (Liberazione degli Ebrei, Festa della Primavera, Passaggio, Trasformazione) che se n’è impossessato celebrando la Resurrezione di Cristo. D’altronde ha fatto lo stesso anche con il Natale (Sol Invictus, Mitra, Hanukkah) e pure con il Ferragosto (Feriae Augusti) dove viene celebrato l’assurdo (non più di altri) dogma dell’Assunzione in cielo di Maria.
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