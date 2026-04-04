SARONNO – Un lungo momento di preghiera condivisa, nel silenzio della sera, ha accompagnato la Via Crucis della comunità pastorale Crocifisso Risorto, che si è svolta ieri, venerdì 3 aprile, lungo il percorso dalla chiesa di San Francesco fino a piazza Libertà.

La celebrazione ha visto la partecipazione d fedeli, scout e ragazzi degli oratori, che hanno animato le diverse stazioni. Un cammino intenso e partecipato, dedicato a san Francesco, con riflessioni ispirate alla sua spiritualità e alla sua esperienza di vita accanto al Crocifisso.

Il filo conduttore della serata è stato proprio il legame tra la Via Crucis e la testimonianza del santo di Assisi, presentato come esempio concreto di fede vissuta. “È la luce che guida Francesco e il cristiano per le vie della storia”, è stato ricordato durante le meditazioni , sottolineando come la sofferenza e l’amore per Cristo siano stati per lui esperienza quotidiana.

La processione si è conclusa in Prepositurale con il momento finale guidato dal prevosto don Giuseppe Marinoni, che ha invitato i presenti a non lasciare che l’esperienza vissuta resti senza conseguenze nella vita quotidiana: “Se l’incontro con Cristo non ci cambia, non cambia anzitutto la mia vita, la tua vita, diventa un incontro inutile” .

Nel suo intervento ha richiamato anche l’importanza del tempo dedicato alla preghiera e al silenzio davanti al Crocifisso, come occasione per lasciarsi interrogare e trasformare interiormente. Un invito concreto a tradurre la fede in scelte quotidiane.

Particolarmente significativo il riferimento alla preghiera francescana conclusiva, la stessa letta anche in Vaticano durante la Via Crucis al Colosseo, proposta come sintesi del cammino spirituale della serata: una richiesta a Dio di saper “fare e anche volere ciò che tu vuoi” .

Il momento finale è stato segnato dal tradizionale bacio al Crocifisso, gesto semplice ma carico di significato, indicato come segno di adesione personale al percorso vissuto e di impegno a proseguirlo nella vita di ogni giorno.

Alla celebrazione era presente anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale con il vicesindaco Mattia Cattaneo, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Licata e i consiglieri Gianpietro Guaglianone e Mauro Rotondi.

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