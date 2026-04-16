SARONNO – Transenne all’ingresso di Villa Gianetti dopo il distacco di alcune parti di intonaco. Il provvedimento è stato adottato a scopo precauzionale per garantire la sicurezza nell’area di accesso. Secondo quanto spiegato dall’assessore comunale ai Lavori pubblici Mauro Lattuada, il problema . manifestatosi già il mese scorso – è legato a infiltrazioni d’acqua provenienti dal balcone superiore, che avrebbero causato il deterioramento e il successivo distacco dell’intonaco.

Per l’intervento di sistemazione esiste già un progetto e sono disponibili le risorse economiche, ma al momento i lavori non sono ancora partiti. Essendo Villa Gianetti un edificio storico, sono infatti in corso le valutazioni della Soprintendenza, che dovrà indicare le prescrizioni necessarie prima dell’avvio dell’intervento. Nonostante la presenza delle transenne, l’accesso principale alla struttura resta comunque garantito, grazie alla parziale fruibilità della scala.

Villa Gianetti rappresenta una delle dimore storiche della città ed è oggi utilizzata come sede di rappresentanza del Comune, oltre che per eventi, incontri istituzionali e iniziative culturali.

16042026