CISLAGO – Una violenta grandinata ha colpito oggi pomeriggio, martedì 6 maggio, il basso Varesotto. Il paese di Cislago è stato uno dei centri più colpiti: intorno alle 14,30 una forte precipitazione accompagnata da chicchi di grandine molto intensi ha trasformato le vie del centro in distese bianche, mentre lungo le carreggiate si sono formati veri e propri fiumi d’acqua.

Le immagini dei residenti mostrano strade completamente ricoperte dalla grandine, accumuli ai lati delle vie e acqua che scorreva rapidamente verso tombini e incroci. In alcuni punti il manto bianco ha resistito anche dopo il passaggio del temporale. Grandinata violenta anche lungo l’autostrada A8, dove le auto si sono praticamente fermate e a Gerenzano.

La perturbazione si è poi spostata verso Saronno. Nel quartiere Prealpi sono stati segnalati chicchi di grandine di dimensioni particolarmente grandi, mentre nel resto della città si è abbattuta soprattutto una pioggia molto intensa accompagnata da vento e improvvisi cali di visibilità.

La grandinata ha interessato con forza anche Carbonate e Cogliate, dove diversi cittadini hanno condiviso fotografie dei chicchi accumulati su cortili, auto e marciapiedi. In alcune zone la precipitazione è stata breve ma particolarmente violenta.

(per le foto di Cislago si ringrazia la nostra lettrice Teresa per quelle di Saronno Fabio e Francesco)

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