SARONNO – Quasi 2.000 persone hanno partecipato nel fine settimana di venerdì 13 e sabato 14 giugno a “Vivi Colombara – Entra in FrAzione”, la manifestazione promossa dalla Cooperativa Circolo Famigliare della Cascina Colombara e dalla Fondazione Ba.Co. che ha trasformato il quartiere in un grande spazio di incontro tra famiglie, associazioni e cittadini.

L’evento ha superato le aspettative degli organizzatori, centrando l’obiettivo di mostrare una Colombara attiva e propositiva, capace di valorizzare il proprio patrimonio storico e naturale e di favorire inclusione sociale e partecipazione. A guidare l’organizzazione sono state la Cooperativa Circolo Famigliare della Cascina Colombara, realtà presente sul territorio da oltre un secolo, e la Fondazione Ba.Co. Base Scout Colombara Ets, nata nel 2023.

La manifestazione si è aperta sabato pomeriggio con i saluti istituzionali. A rappresentare il Comune, che ha sostenuto l’iniziativa con il patrocinio, era presente l’assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio. Nel corso del pomeriggio si sono svolti i percorsi di orienteering organizzati dalla Fondazione Ba.Co., mentre i più piccoli hanno partecipato alle attività dedicate alle figure di San Solutore e San Carlo, tradizionalmente legate alla storia della Colombara.

Spazio anche alla musica con il collettivo ReUm, che ha animato la piazza con brani della tradizione popolare. In serata grande partecipazione per il concerto tributo a Fabrizio De André “Dietro frasi di canzoni”, proposto dal gruppo “Quelli che…”. Tra il pubblico erano presenti anche la sindaca Ilaria Pagani e il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni.

La giornata di domenica si è aperta con la messa nella chiesa di San Carlo celebrata da monsignor Giuseppe Marinoni e animata dal coro della parrocchia Regina Pacis. A seguire la partenza della Corsa delle Tre Cascine, che ha visto al via 250 partecipanti. I podisti hanno percorso i tracciati da 5 e 10 chilometri tra le campagne di Saronno, Caronno Pertusella e Solaro, attraversando la Colombara, la Cascina Emanuela e la Cascina Selva.

Nel pomeriggio numerosi visitatori hanno preso parte alla mostra fotografica “Gent de Cassina…”, curata da Alessandro Banfi e Franco Fioriti, dedicata alla memoria storica del quartiere. Successo anche per la passeggiata organizzata dall’associazione Cantastorie Saronno, che ha raccontato la storia della scomparsa chiesa di San Solutore, delle edicole votive e della nascita della nuova base scout.

Tra i momenti più attesi della manifestazione c’è stato il Palo della Cuccagna. La sfida, organizzata con il supporto degli Acrobati della Cuccagna di Villa d’Almè, ha visto confrontarsi le squadre San Carlo, San Solutore e San Sebastiano. A conquistare la vittoria della prima edizione è stata la squadra di San Carlo, accolta dagli applausi del pubblico presente.

La festa si è conclusa con la musica dei Team Radio Star e con le esibizioni della scuola Bizzarie Dance di Angelo Accatino.

Fondamentale il contributo delle numerose realtà coinvolte nell’organizzazione, tra cui la Società di San Vincenzo de’ Paoli, Agesci Saronno 1, la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, la cooperativa Ozanam con il progetto Campo di Oz, Semplice Terra, Il Sandalo, il Gruppo Anziani Scacchi Saronno e la cooperativa Koinè per il Parco del Lura.

“Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti – spiegano gli organizzatori – Siamo riusciti a valorizzare gli spazi comuni, a mostrare il bello che esiste nel quartiere e a sostenere le attività sociali. La Colombara ha dimostrato di essere una comunità viva, unita e pronta a guardare al futuro”.

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