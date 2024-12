SARONNO – Zampogne, cornamuse e ciaramella nel centro cittadino: domenica 22 dicembre la magia del Natale ha animato Saronno con l’iniziativa “I pastori erranti del ricordo antico”.

Le origini degli zampognari sono strettamente legate alla pastorizia: la zampogna era lo strumento musicale dei pastori che, durante la transumanza, utilizzavano per allietare i momenti di riposo. Durante la Novena questi uomini scendevano a valle, nei paesi, esibendosi in veri e propri spettacoli. Si pensa che già a partire dall’anno 1000 questi zampognari fossero così noti e apprezzati tanto da ricreare delle statuine con le loro sembianze, utilizzate poi all’interno dei presepi raffiguranti la natività. Le melodie che proponevano erano rielaborazioni di canti popolari, soprattutto a tema natalizio, per questo nell’immaginario comune la zampogna e gli zampognari sono sempre riconducibili al Natale.

(foto di Armando Iannone)

