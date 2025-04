SARONNO – Grande partecipazione e sfide emozionanti hanno caratterizzato il 4° trofeo “Padre Monti Saronno / 2° Farmacia Centrale Cogliate”, torneo di scacchi che ha visto protagonisti giocatori di diverse categorie.

Nel torneo Juniores, il primo posto è stato conquistato da Lorenzo D’Adago, seguito da Davide Clementi al secondo posto e Marco Gianetti al terzo. Tra gli adulti, il podio è stato dominato da Antonino Marino, vincitore della competizione, seguito da Ivano Sassi e Andrea Ambrosini.

Premi speciali sono stati assegnati ad Alessandra Orsenigo come miglior giocatrice e a Carlo Ghezzi per la categoria over 70.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, tra cui alcuni alla loro prima esperienza in un torneo ufficiale, che hanno dimostrato impegno e rispetto per le regole del gioco.

Gli incontri di scacchi proseguono ogni giovedì presso la sede del gruppo Anziani Città di Saronno in via Marconi, 5: dalle 19:30 per i principianti e dalle 20 per partite libere e tornei infrasettimanali. Il prossimo appuntamento ufficiale è fissato per il 27 aprile, sempre in via Marconi, 5 a Saronno.

