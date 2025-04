SARONNO – Gioia, potenza, grinta. Le immagini scattate da Edio Bison il 25 aprile raccontano tutta l’energia e la determinazione della Inox Team Saronno, protagonista assoluta della doppia sfida contro le Thunders Castellana. Due vittorie (8-6 e 7-0 al quinto inning) che portano la firma di sei fuoricampo, tre dei quali battuti da una scatenata Barbora Saviola.

Negli scatti, la concentrazione prima del colpo, l’esplosione della battuta, le corse sulle basi, gli abbracci a casa base e il saluto finale sotto gli spalti: ogni immagine cattura un momento di emozione pura. La squadra, guidata sul monte da Christina Toniolo e Caudill, ha mostrato una forma smagliante. Bartoli e De Luca protagoniste con colpi decisivi, mentre la difesa si è distinta per sicurezza ed efficacia.

Una giornata perfetta immortalata con sensibilità e precisione, che restituisce tutta la forza del gruppo saronnese, unito, sorridente e vincente.

