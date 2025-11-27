SARONNO – Il Pala De André di Ravenna si è trasformato, anche quest’anno, in una delle gare più attese della giovane scherma italiana: la Prima prova nazionale gran premio giovanissimi (under 14) di spada maschile e femminile. Per tre giorni, da venerdì 14 a domenica 16 novembre, la cittadina romagnola è stata attraversata dall’energia e dal talento di circa 1300 atleti, accorsi da ogni angolo d’Italia.

Tra questi, a rappresentare Scherma Saronno Asd, sono scesi in pedana Luca Graziano, Filippo Sevesi e Dorotea Rossi, accompagnati dal maestro Marco Di Martino. Un gruppo giovane ma determinato, che ha saputo affrontare positivamente una prova notoriamente impegnativa, caratterizzata da un livello tecnico altissimo e da una concorrenza particolarmente agguerrita.

È nella categoria Ragazzi (13 anni), con la presenza di ben 231 atleti, che è arrivata la più grande emozione del weekend: Luca Graziano ha brillato in ogni fase della gara, superando fase a gironi ed eliminazione diretta con grinta e lucidità, fino a conquistare un prestigiosissimo sesto posto nazionale. Un risultato straordinario, che conferma il suo talento e la sua capacità di esprimersi al meglio nei momenti decisivi, regalandogli un posto tra i protagonisti della manifestazione. Bene anche, nella stessa categoria, Filippo Sevesi, che ha affrontato con coraggio e concentrazione gironi tutt’altro che semplici, ottenendo il pass per l’eliminazione diretta e dimostrando una crescita costante e promettente.

Nella categoria Allieve (14 anni), che contava 168 partecipanti, Dorotea Rossi ha disputato un eccellente fase a gironi, confermando tutto il suo potenziale. La sua corsa purtroppo si è interrotta nel tabellone per l’accesso alle prime 32 posizioni, ma la prestazione resta solida e incoraggiante.

A coronare l’ottimo momento del gruppo Under 14 di Scherma Saronno, arriva un’ulteriore e prestigiosa conferma: Luca Graziano e Dorotea Rossi sono stati convocati al Centro di addestramento federale, svoltosi a Monza il 23 novembre, insieme ai migliori atleti lombardi. Una chiamata che testimonia il valore del lavoro svolto e riconosce la qualità dei giovani schermidori saronnesi.

(foto dell’evento)

