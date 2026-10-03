SARONNO – Dieci anni di assalti, allenamenti, medaglie, ma soprattutto amicizie e crescita condivisa. Sabato 19 settembre un centinaio di persone, tra atleti e famiglie, si sono ritrovate al Palaexbo per festeggiare i primi dieci anni di Scherma Saronno, realtà sportiva ormai consolidata e legata alla città.

Ad aprire la serata è stato il presidente Franco Grassi, che ha ripercorso la storia dell’associazione dalla sua nascita ad oggi, ricordando i fondatori, i collaboratori e lo spirito con cui dieci anni fa è iniziata l’avventura.

Una storia cresciuta insieme ai suoi atleti. Molti dei ragazzi che oggi fanno parte di Scherma Saronno hanno infatti vissuto direttamente le diverse fasi di sviluppo dell’associazione. Diventati giovani donne e giovani uomini, continuano a rappresentarne i colori nelle competizioni, ma anche nello staff tecnico e nel Consiglio direttivo.

Proprio il valore del gruppo è stato al centro degli interventi dei maestri. Al di là delle medaglie e dei risultati sportivi, è stato sottolineato il percorso umano costruito in questi dieci anni, fatto di amicizie, esperienze condivise e crescita personale.

La festa è stata anche l’occasione per presentare le nuove divise societarie. Durante la serata sono state proiettate fotografie che hanno ripercorso alcuni dei momenti più importanti della storia di Scherma Saronno, tra gare, emozioni e traguardi. Non sono mancati giochi e momenti divertenti organizzati con il contributo degli atleti più grandi, prima del taglio della torta realizzata per celebrare il decimo anniversario.

Alla festa ha partecipato anche l’assessore comunale allo Sport Mauro Lattuada, che ha consegnato alla squadra il gagliardetto della città, a testimonianza del legame tra l’associazione sportiva e Saronno.

La serata si è conclusa con il ringraziamento al presidente, al Consiglio direttivo, agli atleti e alle loro famiglie, protagonisti di un percorso arrivato al traguardo dei primi dieci anni e già rivolto alle prossime sfide.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09