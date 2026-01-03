SARONNO – L’ultima gara di scherma dell’anno 2025 si è svolta a Bottanuco dal 20 al 21 dicembre, in occasione della 2^ Prova di Qualificazione Regionale Cadetti e Giovani di spada maschile e femminile. è stato un appuntamento di grande rilievo che ha visto sfidarsi sulle pedane circa 400 atleti, in un contesto altamente competitivo. Scherma Saronno ha partecipato con 10 agonisti, rappresentando tutte le categorie in gara e confermando ancora una volta la solidità del proprio vivaio.

Particolarmente positiva la prova nella categoria Cadetti (under 17), che si è conclusa con tre atleti saronnesi su quattro qualificati alla fase nazionale. In particolare spicca l’ottimo quinto posto di Matteo Graziano, mentre Samuele Borghi ed Edoardo Pozzi hanno anch’essi conquistato con merito il pass nazionale al termine di una fase a gironi complessa e combattuta, in una competizione di grande livello.

Più complicato si è dimostrato invece il percorso per le ragazze Susanna, Karole, Cloè, Cleofe, Margherita e Sara che non sono riuscite ad ottenere il pass per le competizioni superiori nelle categorie under 17 e under 20, pur avendo dimostrato determinazione e passione per la disciplina durante assalti particolarmente impegnativi.

Nella categoria Giovani (Under 20), Matteo Graziano ha confermato ancora una volta la sua bravura. Anche tra i più grandi, si è qualificato per la gara nazionale di categoria, dimostrando maturità e continuità di rendimento. L’atleta di Scherma Saronno ha impressionato tutti con una performance impeccabile, grazie a grazie alle sue ottime abilità di spadista che si sono rivelate decisive negli incontri con avversari di alto livello.

Al termine di tutte le prove di qualifica regionale, Matteo ha conquistato il pass per la fase nazionale in tutte e tre le categorie della spada maschile, replicando l’eccellente risultato ottenuto già all’inizio della stagione. Ora sarà pronto a scendere in pedana nella seconda prova nazionale, in programma dal 16 al 18 gennaio 2026 a Legnano, con l’opportunità di mettersi in mostra tra i migliori giovani spadisti italiani.

Grazie a queste eccellenti prestazioni, Scherma Saronno continua a brillare nel panorama regionale e nazionale, valorizzando giovani atleti che rappresentano il futuro di uno sport che, nonostante l’alto valore educativo e competitivo, non sempre gode della visibilità che merita. Tutti loro condividono la consapevolezza che tecnica, volontà, sacrificio e rinunce siano parte integrante di un percorso di crescita non solo agonistica, ma anche umana, perché il successo non arriva mai senza impegno.

Come sempre, un doveroso riconoscimento va ai tecnici che quotidianamente preparano i ragazzi in palestra e dimostrano di essere punti di riferimento non solo nello sport, ma anche nella vita. Infine, è d’obbligo ringraziare il maestro Marco Di Martino e l’istruttore Matteo Restani che hanno supportato e guidato gli atleti in quest’ultima trasferta dell’anno.

Ora non ci resta che attendere il 2026 e vedere brillare i nostri giovani schermidori nelle prossime sfide sulle pedane italiane.

