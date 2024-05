SARONNO – Si è da poco concluso il Campionato Nazionale Gold Assoluti di scherma alle tre armi a Terni che ha visto impegnati 700 atleti dal 17 al 19 maggio.

Ancora una volta Scherma Saronno era presente con due dei suoi migliori spadisti. Ad incrociare le lame sulle pedane del Pala Tennistavolo “Aldo De Santis” sono stati Carlo Maria Lunghi e Pierluigi Canettoli giunti a questa competizione dopo un lungo e positivo percorso di qualificazione.

Il programma è stato aperto venerdì proprio dalla spada maschile che, con più di 200 atleti, è stata la gara più numerosa dell’intera competizione. Lunghi si arrende agli avversari dopo una sfortunata fase di girone, mentre il percorso di Canettoli prosegue match dopo match. Pierluigi raggiunge l’ambitissima finale dove prevale in rimonta e supera ad un solo secondo dalla fine un un forte atleta torinese con il punteggio di 15-14, diventando così Campione Nazionale Gold Assoluti di spada a solo 20 anni.

Questa prestigiosa vittoria permette a Canettoli di staccare il prestigioso “pass” per il Campionato Italiano Assoluti riservato soltanto ai migliori atleti in italia, in programma a Cagliari dal 5 al 10 giugno. Scherma Saronno si complimenta con Pierluigi per lo strepitoso successo, primo nel suo genere che non solo porta una medaglia d’oro alla Lombardia ma che rappresenta il primo titolo nazionale per l’associazione saronnese.

Un plauso particolare al maestro Marco Di Martino che ha guidato il suoi atleti con attenzione e competenza in ogni fase della gara, il quale nell’intervista di rito ai vincitori ha dichiarato: “Una bellissima gara per Pier, tutti gli incontri molto combattuti, tanta testa, grande determinazione e voglia di vincere già dai primi momenti di gara la mattina”.

Una menzione speciale va rivolta a Lunghi per il supporto e la solidarietà manifestata nei confronti del compagno di squadra durante tutta la giornata. Il grande lavoro in palestra degli atleti ha permesso il raggiungimento di obiettivi e risultati sempre più importanti che saranno da stimolo per le nuove generazioni che salgono sulle pedane di Scherma Saronno.

(foto di Federscherma)

