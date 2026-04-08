SARONNO – Un mese ricco di sfide, vittorie e traguardi strepitosi quello di marzo per la Scherma Saronno che, mettendo in mostra tenacia, talento, grinta e fair play, è riuscita a portare a casa risultati di assoluto rilievo confermando e sfruttando la propria crescita e il momento di perfetta forma degli atleti saronnesi.

I successi sono partiti con il campionato regionale under 17 e under 20 andato in scena il 7 e l’8 marzo a Rho dove Susanna D’Andrea e Karole Orcese Lenzi hanno conquistato la qualificazione alla finale nazionale Silver nella spada femminile Under 17. Nella stessa categoria maschile, a brillare sono stati, invece, Nicolas Ferreri che ha chiuso con un prestigioso 3° posto e Samuele Borghi, 8° classificato, entrambi qualificati, così, alla finale nazionale Gold. Risultati positivi anche tra gli Under 20 con Sara Giordani e Matteo Graziano che ottengono anch’essi l’accesso alla finale nazionale Gold femminile e maschile

Il 21 e 22 marzo, a Gorle, si è poi disputato il Campionato Regionale Under 14 dove la Scherma Saronno, oltre il magnifico 7° posto di Dorotea Rossi, ha confermato l’importante crescita dell’intera associazione presentando almeno un atleta in ogni categoria.

Marzo si è concluso, infine, con il campionato regionale Assoluti disputato il 28 e 29 marzo a Lonato del Garda che ha visto Scherma Saronno impegnata con ben 10 atleti. Tra questi, con le loro strepitose performance che gli sono valse la qualificazione alla finale Gold, sono emersi Carlo Maria Lunghi, protagonista di un’ottima gara e Sofia Grassi che sale sul podio con un meraviglioso 3° posto.

Prestazioni eccellenti, dunque, per la Scherma Saronno che riesce a qualificare ben sette atleti alle finali nazionali nelle categorie giovanili che saranno protagonisti al Play Hall di Riccione dal prossimo 29 aprile al 1 maggio.