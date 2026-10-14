SARONNO – Ottimi risultati e grande soddisfazione per Scherma Saronno al termine del fine settimana agonistico del 10 e 11 ottobre a Rho, teatro della prima prova regionale Under 17 e Under 20 di spada.

In un contesto competitivo di alto livello, valido per la qualificazione alle fasi nazionali, la spedizione saronnese ha conquistato una medaglia di bronzo e tre pass per i prossimi campionati italiani.

A firmare la prestazione del weekend è stato Matteo Graziano. L’atleta ha aperto la gara con una fase a gironi impeccabile, chiusa al primo posto, per poi farsi strada nel tabellone a eliminazione diretta fino a conquistare un terzo posto che gli garantisce l’accesso alla prova nazionale Under 17 a Catania. Il giovane spadaccino ha raddoppiato il successo nella giornata di domenica, staccando la qualificazione nazionale anche per la categoria Under 20.

Rilevante anche l’esordio nella categoria Under 17 per Dorotea Rossi. Alla sua prima apparizione della classe d’età, l’atleta saronnese ha centrato subito la qualificazione per l’appuntamento catanese di novembre.

Sulle pedane di Rho sono scesi anche Samuele Borghi e Cloè Grivel nella giornata di sabato, oltre a Nicolas Ferreri, Edoardo Pozzi, Sara Giordani e Susanna D’Andrea nella sessione di domenica. Gli atleti sono stati seguiti a bordo pedana dal maestro Marco Di Martino e dall’istruttore Matteo Restani, sostenuti dal pubblico dei genitori presenti in tribuna.

In vista delle prossime gare nazionali in Sicilia, la società prosegue gli allenamenti nella palestra Ex Pizzigoni di via Parini 54 a Saronno, dove dal lunedì al giovedì offre la possibilità di svolgere prove gratuite per tutte le età.

(foto dell’evento)

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