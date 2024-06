SARONNO – Si sono posate su un ramo in un giardino di via Monte Grappa e hanno iniziato ad organizzarsi. Il riferimento va allo sciame di api che da qualche giorno era stato avvistato in città. Ieri grazie all’intraprendenza e alla lungimiranza dei padroni di casa sono state recuperate da un apicoltore che se ne prenderà cura.

VIDEO CHE MOSTRA LO SCIAME SUL RAMO E POI MENTRE ENTRA NELL’ARNIA

Le api sono una specie tanto a rischio quanto importante per gli ecosistemi da qui l’importanza dell’intervento come quello di ieri pomeriggio da parte della famiglia saronnese che contattando un esperto ha “liberato” il proprio giardino preservando la regina e lo sciame. L’esperto ha recuperato la regina e quindi mettendola nell’arnia ha atteso che lo sciame la seguisse e nel giro di qualche ora l’intero sciame è stato recuperato.

per video e foto ringraziamo il nostro lettore

