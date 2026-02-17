SARONNO – Cartone, tappi, colla e tanta fantasia: alla scuola primaria Damiano Chiesa la scienza si impara giocando e costruendo. In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, celebrata martedì 11 febbraio, gli alunni sono stati protagonisti di una mattinata speciale che ha unito creatività, lavoro di squadra e attenzione all’ambiente.

L’iniziativa, organizzata con attività a classi aperte, ha coinvolto i bambini in un laboratorio dedicato alla progettazione e alla realizzazione di giochi utilizzando esclusivamente materiali di recupero. Astucci, forbici e colla sono diventati strumenti di piccoli inventori, impegnati a trasformare oggetti di uso quotidiano in progetti originali.

Il tema della giornata ha preso forma attraverso una rivisitazione in chiave educativa e sostenibile di giochi classici. Sono così nati versioni personalizzate del gioco dell’oca, memory, quiz interattivi, mini calcio balilla e persino flipper artigianali. Ogni gruppo ha lavorato insieme, condividendo idee e soluzioni, mettendo in pratica creatività, logica e spirito di collaborazione.

Il percorso ha permesso di avvicinare gli alunni al mondo delle discipline scientifiche e tecnologiche in modo concreto e coinvolgente, valorizzando allo stesso tempo il riuso dei materiali e l’importanza del lavoro di squadra.

Soddisfazione da parte degli insegnanti della Damiano Chiesa, che hanno sottolineato l’impegno e l’entusiasmo dimostrati dagli studenti. La fotogallery pubblicata oggi, lunedì 16 febbraio, racconta i momenti più significativi della giornata e i progetti realizzati dai giovani protagonisti. Un’esperienza che guarda al futuro, tra creatività, scienza e consapevolezza.

