SARONNO – Nella mattinata di oggi, venerdì 28 novembre, il centro di Saronno è stato percorso da un nuovo corteo contro la guerra e pro Palestina, promosso dal Collettivo studentesco saronnese insieme ad altri gruppi locali.

Come da programma, stamattina alle 9 in piazza Libertà si sono ritrovati una sessantina di persone, tra studenti e cittadini. Alle 9.45 il via del primo corteo, il quale ha percorso le strade del centro – in particolare corso Italia, piazza Avis, via Cavour e via San Cristoforo – intonando cori per la Palestina libera; una volta arrivati in corso Italia, il corteo ha cantato “Bella ciao”. I manifestanti, muniti di striscioni “Stop al genocidio” e bandiere della pace, si sono poi riuniti in un secondo corteo, che ha percorso corso Italia, arrivando fino a via San Giuseppe.

Ai presenti sono stati, inoltre distribuiti volantini contro la guerra e le spese militari.

“L’Italia per allinearsi agli obiettivi europei ed all’aumento delle spese militari richieste dalla NATO al 5% del PIL ha stabilito nella Legge di Bilancio 2026 un aumento significativo delle spese militari: per 2026 è previsto un aumento di circa 3,5 miliardi di euro per la ddeta (+0.15% del PIL, che si inquadra in un piano pluriennale che vede un incremento complessivo di circa 12 miliardi nel triennio 2026-2028”, così si legge. “Tutte risorse che andranno sottratte alla spesa sociale per case, istruzione, sanità, in un momento in cui gli affitti sempre più cari generano sfratti violenti, le scuole sono spesso fatiscenti e la sanità pubblica viene smantellata”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09