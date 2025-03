SOLARO – Incidente grave questa mattina, sabato 29 marzo, lungo la Saronno-Monza, all’altezza di Solaro. Lo scontro è avvenuto attorno alle 5.20 nella rotonda tra via Roma e via Vallone, coinvolgendo un furgoncino e un’autocisterna che si sono urtati. Ad essere danneggiati la parte anteriore del furgoncino e quella laterale del mezzo.

QUI L’ARTICOLO

Due ventenni sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso dopo l’intervento della Croce Bianca di Cesate e di quella Rossa di Saronno. I carabinieri della compagnia di Rho si sono occupati di regolare il traffico, mentre i vigili del fuoco di Saronno hanno messo in sicurezza l’area. Particolare attenzione è stata riservata alla cisterna che trasportava ossigeno: non sono state rilevate perdite, ma è stato richiesto un mezzo specializzato per la sua rimozione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti