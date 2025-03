SOLARO – Insolito incidente nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 marzo sulla Saronno-Monza, tra Saronno e Solaro. Intorno a mezzanotte, un’auto e un furgone si sono scontrati violentemente alla rotonda tra via per Cascina Emanuela, via Varese di Solaro e viale Lombardia di Saronno. Il furgone si è ribaltato, finendo su un fianco in mezzo alla carreggiata. Testimoni parlano di un’auto in accelerazione che procedeva in una direzione vietata. Dopo lo schianto, il conducente del furgone è uscito autonomamente dal mezzo, mentre l’auto coinvolta si è fermata poco più avanti lungo via per Saronno. Sul posto sono intervenute due ambulanze: una della Croce Rossa di Saronno, che ha trasportato in ospedale il conducente dell’auto, e una della Croce Azzurra di Caronno, che ha assistito l’altro conducente, rimasto illeso. I vigili del fuoco hanno liberato la carreggiata, mentre i carabinieri di Rho hanno gestito i rilievi e deviato il traffico, reso impossibile dalla presenza del mezzo ribaltato sulla Saronno-Monza.

