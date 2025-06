CARONNO PERTUSELLA – Grave incidente nel primo pomeriggio di sabato 14 giugno in viale Europa. Poco dopo le 14, una moto e un’auto si sono scontrate all’altezza del centro sportivo comunale. Due le persone coinvolte: un motociclista di 22 anni e un automobilista di 54. Le condizioni del giovane sono apparse subito serie, tanto che la centrale operativa di Areu ha inviato l’elisoccorso, atterrato poco dopo per il trasporto all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Il ragazzo alla guida dell’auto è stato invece trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno, la polizia locale per i rilievi, due ambulanze, l’automedica e i vigili del fuoco. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Il tratto di viale Europa, che collega corso della Vittoria alla Varesina, è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi.

Per la fotogallery si ringrazia il nostro lettore.

