TRADATE – Due persone trasportate in ospedale in codice giallo dopo uno scontro tra due auto avvenuto in mattinata in via Monte San Michele.

L’incidente si è verificato intorno alle 8,20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso. La chiamata ha attivato la catena dell’emergenza con l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine.

Secondo i dati di Areu, nell’urto sono rimaste coinvolte due persone: un uomo di 32 anni e una donna di 47. Entrambi sono stati valutati sul posto e successivamente trasportati in ospedale con codice giallo. I feriti sono stati accompagnati agli ospedali di Circolo e Gallarate.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Saronno e i vigili del fuoco del comando di Varese. Spetta ora alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

