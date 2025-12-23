SARONNO – Un boato nel cuore della notte ha svegliato i residenti della zona Retrostazione, facendo scattare l’allarme per un furto al bancomat di Monte dei Paschi di Siena in via Lanino. Prima il botto poi il fumo e la devastazione con il rapido intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la struttura.

L’esplosione si è verificata alle 3,42. Diversi residenti, affacciatisi subito alle finestre, hanno visto i ladri allontanarsi in fretta a bordo di un’auto grigia, fuggita imboccando la strada in contromano. E la devastazione nello sportello automatico dell’istituto di credito. La segnalazione al 112 è stata immediata.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri, che hanno avviato le ricerche del veicolo in fuga. Una pattuglia si è mossa subito per rintracciare l’auto segnalata. A supporto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e dello sportello danneggiato dall’esplosione.

Non si registrano feriti. Restano da quantificare i danni e verificare se i malviventi siano riusciti a portare via denaro. I rilievi sono proseguiti nelle ore successive e sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e identificare i responsabili, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

