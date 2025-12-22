SARONNO – Si è svolta nei giorni scorsi la festa di Natale della scuola materna San Giovanni Bosco di via Albertario. L’iniziativa si è inserita nel tema annuale della scuola, “La magia è nelle piccole cose”, ripreso anche per il periodo natalizio con l’obiettivo di valorizzare il piacere dello stare insieme e del condividere un momento di festa.

Durante l’incontro sono stati proposti tre laboratori, la casa delle storie, la casa del dono e la casa della luce, ai quali hanno partecipato anche i genitori. Insieme è stato addobbato l’albero di Natale della scuola. La festa è stata accompagnata da canti e balli, con un contributo musicale proposto anche dai genitori.

