SARONNO – A poco più di due settimane dall’avvio della demolizione della storica scuola primaria Rodari di via Toti, il cantiere ha ormai cambiato completamente volto. Dove fino a pochi giorni fa sorgevano aule, corridoi e spazi frequentati da generazioni di alunni, oggi restano grandi cumuli di macerie, mentre le ruspe continuano a lavorare per completare l’intervento.

Dalle immagini scattate in questi giorni emerge con chiarezza l’avanzamento dei lavori: la demolizione strutturale è ormai arrivata a circa il 70 per cento. Lo scenario è completamente cambiato, con vaste aree già abbattute e grandi quantità di materiale accumulate nell’area di cantiere.

La demolizione era iniziata lunedì 22 giugno con il primo colpo di benna sulla tettoia dell’ingresso della scuola, dopo una fase preparatoria dedicata alla rimozione di gronde, coperture, serramenti e allo svuotamento degli spazi interni da arredi e attrezzature recuperabili.

La parte strutturale dell’abbattimento è ormai in dirittura d’arrivo, ma il lavoro è tutt’altro che concluso. Sul posto restano infatti le macerie prodotte dalla demolizione, che dovranno essere trattate secondo le diverse tipologie di materiale. Nei prossimi giorni inizierà la rimozione degli elementi metallici, seguita dalla frantumazione dei materiali inerti e dalle operazioni di selezione, recupero e smaltimento. Si tratta di una fase tecnica destinata a richiedere ancora diverse settimane, necessaria per liberare completamente l’area in vista delle lavorazioni successive.

Parallelamente prosegue anche il cantiere della nuova scuola Rodari, ormai nelle fasi finali di realizzazione. Il nuovo edificio è in corso di allestimento, con le ultime finiture interne ed esterne e la sistemazione degli spazi verdi, per consentire l’avvio dell’anno scolastico nella nuova sede. La completa rimozione della vecchia scuola rappresenta così l’ultimo tassello di un intervento che consegnerà al quartiere Prealpi un plesso moderno, efficiente e progettato secondo gli attuali standard didattici ed energetici.

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