SARONNO – La vecchia Rodari sta scomparendo sotto i colpi delle ruspe, ma a pochi metri di distanza la nuova scuola è ormai pronta ad accogliere gli alunni. Aule luminose, ampi corridoi, spazi comuni moderni e ambienti pensati per la didattica del futuro: il nuovo plesso di via Toti entra nella fase finale del cantiere e sarà pronto per l’avvio del prossimo anno scolastico.

Dopo quello di un anno fa ieri c’è stato un sopralluogo degli spazi ormai completati nella loro struttura principale. Restano da ultimare alcune finiture, la tinteggiatura di alcune aree, l’allestimento degli ambienti interni e la sistemazione degli spazi esterni e del giardino. Interventi che proseguiranno durante l’estate per consegnare una scuola completamente operativa a settembre.

Le immagini mostrano una struttura molto diversa da quella che per decenni ha ospitato generazioni di bambini del quartiere Prealpi. Colpisce l’ampio atrio centrale a doppia altezza, illuminato dai grandi lucernari circolari che portano luce naturale nel cuore dell’edificio. Le passerelle vetrate e le ringhiere rosse creano un ambiente moderno e riconoscibile, mentre le grandi superfici finestrate garantiscono luminosità e un forte collegamento con gli spazi esterni.

Nelle aule e nelle aree comuni si notano già le scelte cromatiche che caratterizzeranno la scuola, con pareti colorate e ambienti progettati per essere accoglienti e funzionali. Anche la palestra è ormai definita nelle sue linee principali come la biblioteca “tonda” e la stanza morbida.

L’inaugurazione ufficiale non avverrà all’inizio dell’anno scolastico ma a fine settembre. Una scelta voluta per permettere ai veri protagonisti della nuova Rodari, i bambini, di vivere le prime settimane nella nuova sede e partecipare direttamente alla cerimonia di apertura.

Mentre la demolizione del vecchio edificio segna la fine di una lunga storia fatta di ricordi, la nuova Rodari si prepara ad aprire un nuovo capitolo. Una scuola pensata per le esigenze educative di oggi e di domani, dove tra pochi mesi risuoneranno le voci degli alunni che raccoglieranno il testimone delle tante generazioni passate da via Toti. I lavori procedono secondo i tempi previsti grazie all’impegno dell’impresa CGM Solutions, che mantiene attive più squadre contemporaneamente per completare finiture, allestimenti e spazi esterni in vista dell’apertura di settembre

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