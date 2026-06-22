SARONNO – Il primo colpo di benna ha strappato la tettoia dello storico ingresso della scuola Rodari. Così questa mattina, lunedì 22 giugno, alle 10 è iniziata la demolizione della vecchia sede scolastica, destinata a lasciare definitivamente spazio al nuovo edificio già realizzato.

QUI IL VIDEO

L’intervento procede con una demolizione graduale, pezzo dopo pezzo, in un momento particolarmente significativo per la comunità scolastica saronnese. Ad assistere all’avvio dei lavori erano presenti la sindaca Ilaria Pagani, l’assessore Maria Cornelia Proserpio, il consigliere comunale delegato allo sport Matteo Sabatti, alcuni rappresentanti del consiglio d’istituto e diverse insegnanti.

Particolarmente emozionata la sindaca, che ha voluto compiere un ultimo giro nell’edificio prima dell’inizio delle operazioni e scattare una foto ricordo davanti all’ingresso. “Io ho già pianto”, ha commentato ricordando il forte legame personale con la Rodari, dove in passato è stata anche rappresentante d’istituto dei genitori.

Nella fotogallery alcuni momenti dell’avvio della demolizione della storica scuola cittadina.

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