SARONNO – E’ arrivato ieri, martedì 27 agosto, il secondo record mondiale di Daniele Restelli il saronnese che a Bonneville negli Stati Uniti sta correndo con la sua moto Gilera e il suo team la “sfida del sale”.

Ecco il resoconto di questa nuova giornata piena di emozioni (QUI LA CRONACA DEL PRIMO RECORD)

Sveglia di buonora e si prepara la moto per le verifiche tecniche per il nuovo tentativo ma questa volta sotto l’egida della Fim (Federazione Internazionale Motociclista), quindi con regole più rigide. La categoria questa volta non prevede l’uso della carenatura e del parafango carenato quindi ci presentiamo con la moto ‘nuda’ e un nuovo numero.

Il commissario tecnico Ama ci fa notare che se vogliamo anche partecipare con Ama, la moto deve comunque avere un abbozzo di parafango. Detto fatto grazie alla disponibilità di un team americano e alla creatività italiana prepariamo un parafango in alluminio che soddisfa i requisiti Ama e Fim.

Quindi vestizione con tuta in pelle e casco integrale con temperature fresca, circa 25ºC. Ci mettiamo in fila per il primo lancio, cercando di tenere casco e moto ‘freschi’.

Alle 12.43 viene registrata la velocità di 55.221 mph (circa 86.775 kmh), quindi al termine del lancio devo attendere un commissario Fim che mi ‘scorta’ sino al parco chiuso dove posso ritirare il foglietto con tutti i dati del ‘run’.

I commissari mi comunicano che sono autorizzato a fare il ‘return run’ quindi mi accompagnano nuovamente alla postazione dove sono arrivato. Con il nuovo numero 8591 aspetto solo 10/15 minuti e poi riparto. Al termine del lancio per mia ‘distrazione’ e per disattenzione del commissario non mi fermo per far chiamare il delegato Fim che mi deve accompagnare al parco chiuso. Questa ‘disattenzione’ mi costa l’annullamento della prova con la necessità di ripetere il tutto.

Dopo un confronto con il delegato federale Fim e i suoi collaboratori, ci accordiamo in una procedura più snella, ovvero dal parco chiuso accompagnamento alla partenza, lancio, arrivo attesa sul posto – con la presenza del delegato federale Fim – e ritorno immediato senza dover ritornare la parco chiuso.

Detto fatto partito, arrivato, attesa di 15/20 minuti, lancio di ritorno dove c’era già un accompagnatore Fim ad attendermi, e arrivo al parco chiuso. Non essendoci record precedente… Secondo record mondiale con validità della federazione internazionale motociclista.

