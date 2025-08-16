VENEGONO SUPERIORE – Un fulmine ha colpito una sequoia secolare in via del Fante nella serata di venerdì 15 agosto, intorno alle 21.15, provocandone l’esplosione e spargendo detriti per decine di metri. Alcuni pezzi dell’albero, lunghi quasi dieci metri e larghi un metro, sono stati sbalzati fino a cinquanta metri di distanza, finendo anche nei giardini di abitazioni vicine. L’impatto ha causato danni significativi: tre tetti lesionati, due recinzioni divelte, un palo della luce in cemento spezzato e un altro in metallo piegato.

La protezione civile e i vigili del fuoco hanno lavorato fino a dopo mezzanotte per mettere in sicurezza la zona, mentre la polizia locale ha garantito viabilità e sostegno ai residenti. Sul luogo già ieri sera, il sindaco Walter Lorenzin. Via del Fante è rimasta chiusa per ore, con disagi alla circolazione.

Già nella mattina di sabato i giardinieri sono entrati in azione per liberare la strada dai detriti, permettendo il graduale ritorno alla normalità dopo una notte di paura e di intenso lavoro.

