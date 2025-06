SARONNO – Un lungo fiume di persone colorate e sorridenti ha attraversato sabato sera il centro di Saronno per la diciottesima edizione del Running Day, trasformando le vie cittadine in un palcoscenico di sport, allegria e socialità.

Dal tardo pomeriggio piazza dei Mercati si è riempita di partecipanti pronti a mettersi in gioco a caccia di un nuovo personale o nella corsa non competitiva, aperta a tutti.

Al via tanti campioni anche se i tre attesissimi kenioti sono stati bloccati in autostrada. Dovevano arrivare in bus dalla Croazia dove avevano gareggiato ieri. Il Running Saronno aveva programmato un trasfert da Lampugnano ma non sono arrivati in tempo per partecipare alla corsa.

A sfilare per le strade, tra applausi e musica, c’erano famiglie con bambini, amici in gruppo, sportivi di tutte le età, genitori con passeggini, anziani, cani al guinzaglio e anche qualche “veterano” della manifestazione.

Tra i presenti anche diversi volti noti della politica locale: la sindaca Ilaria Pagani ha dato ufficialmente il via alla manifestazione. Presenti anche i consiglieri comunali Matteo Sabatti, Francesco Licata – in gara con i colori del Gap – e Mauro Rotondi.

Alla fine, sono stati quasi 250 i partecipanti competitivi con un centinaio non competitivi a riempire le vie del centro, regalando alla città una serata di energia, sorrisi e spirito di comunità.

