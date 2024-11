SARONNO – Venerdì 1 novembre, il Centro islamico di Saronno ha ospitato una serata di profonda riflessione e unione spirituale, accogliendo con grande onore gli stimati Sheikh Al-Uyoon Al-Kushi e Sheikh Mustafa Al-Gharbi. Questo evento speciale, parte del Quarto convegno sulla vita del Profeta, ha offerto ai partecipanti un’occasione unica per immergersi nelle toccanti recitazioni del Corano, che hanno riempito l’ambiente di pace e serenità.

La serata ha rappresentato non solo un momento di ascolto, ma anche di profonda connessione spirituale. I presenti hanno avuto l’opportunità di riflettere insieme sui valori fondamentali della fede e di sentirsi uniti in un abbraccio di pace e fratellanza. Gli interventi degli illustri Sheikh hanno toccato i cuori di tutti, trasmettendo un senso di tranquillità e ispirazione per la vita quotidiana. Alcuni scatti della serata, condivisi per ricordare questi istanti speciali, testimoniano l’atmosfera di raccoglimento e gioia condivisa. Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti e a coloro che hanno contribuito a rendere indimenticabile questa esperienza di fede.

(foto dalla pagina Facebook del Centro islamico di Saronno)

