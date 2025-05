Sesta tappa: mercoledì 28 maggio si è svolta la sesta tappa della sesta edizione della pedalata Challans-Saronno. Un gruppo di ciclisti appassionati – uomini e donne uniti dall’amore per le due ruote – ha proseguito con determinazione il viaggio che, attraverso dieci tappe e oltre mille chilometri, li porterà fino a Saronno.

La sesta tratta, Paray-le-Monial – Pérouges, lunga 130 chilometri, si è aperta come di consueto con un’aria mattutina frizzante. Prima della partenza ufficiale, il gruppo ha fatto un simbolico passaggio al Santuario del Sacro Cuore di Paray-le-Monial, per poi affrontare i primi chilometri attraversando il curioso scorcio di una piccola replica della Torre Eiffel. Proseguendo verso La Clayette, i ciclisti hanno potuto ammirare lo scenografico castello che domina il paese.

La salita verso le colline ha condotto i partecipanti nella regione del Beaujolais, famosa terra di vigneti, dove una splendida pista ciclabile ha reso il percorso ancora più piacevole. La sosta per il rifornimento di mezzogiorno si è svolta in un ampio spazio sulle rive del fiume, ma l’arrivo di nubi minacciose ha spinto il gruppo ad accelerare il passo per raggiungere in tempo la meta finale di Pérouges. L’arrivo in questa incantevole cittadina medievale ha regalato a tutti un finale suggestivo e pieno di fascino.

PERCHÉ QUESTO EVENTO

La Challans-Saronno non è soltanto una sfida sportiva: è soprattutto il simbolo di un’amicizia duratura e di una collaborazione solida tra due comunità gemellate. Grazie all’impegno di figure come Mosè Banfi, vero cuore pulsante di questa avventura, e al sostegno delle amministrazioni locali, l’evento è cresciuto edizione dopo edizione, diventando un’occasione unica di incontro, scambio culturale e condivisione.

ilSaronno seguirà ogni giorno le tappe, le storie e le emozioni di questa straordinaria esperienza: continuate a seguirci per vivere insieme questo viaggio che unisce sport, amicizia ed Europa. [QUI TUTTE LE TAPPE]