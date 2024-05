SESTRIERE – L’altra sera in consiglio comunale del Sestriere la surruga di alcuni consiglieri, nell’assemblea civica è entrato il saronnese Alberto Paleardi, primo dei non eletti per la lista di opposizione Rilanciamo Sestriere, della quale fa parte.

Paleardi ha preso il testimone dall’ex sindaco Andrea Colarelli. Pur saronnese doc, Paleardi ha già all’attivo otto anni di presenza in consiglio comunale al Sestriere, la nota località montana del Piemonte. Un impegno amministrativo maturato dopo le molte visite al Sestriere e la conoscenza del territorio e delle persone: quando, un decennio fa, si era candidato per la prima volta era stato subito eletto dai cittadini del posto.

Paleardi è molto noto a Saronno sia per l’impegno politico, pluridecennale, che nel mondo del sociale e dell’associazionismo, e come ex consigliere del Parco Lura ed ex membro della commissione comunale Lura.