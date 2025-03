SARONNO – Il Motoclub Saronno ha celebrato il suo 70º anniversario con una cena sociale che ha riunito soci e appassionati delle due ruote. L’evento, tenutosi il primo marzo, ha ripercorso la storia del sodalizio, nato nel 1947 e rifondato nel 1955 grazie ad Alberto Caronni. Oggi il club, guidato da Angelo Lovati, è un punto di riferimento per gli amanti delle moto, con iniziative come la Motobefana, la Motobenedizione e il corso Hobby Sport per i giovani.

Alla serata hanno partecipato anche i piloti Masciocchi e Carnevali, ex campioni italiani, accolti con entusiasmo dai presenti. Il momento conclusivo è stato affidato a una lotteria benefica, i cui proventi saranno destinati a enti locali. Un appuntamento che ha confermato la passione e lo spirito di condivisione che animano il Motoclub Saronno.

