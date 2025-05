SARONNO – Settima tappa: giovedì 29 maggio si è svolta la settima tappa della sesta edizione della pedalata Challans-Saronno. Un gruppo di ciclisti appassionati – uomini e donne uniti dall’amore per le due ruote – ha continuato con energia il viaggio che, attraverso dieci tappe e oltre mille chilometri, li condurrà fino a Saronno.

La settima tratta, Pérouges – Chambéry, lunga 110 chilometri, è partita come sempre con la tradizionale fotografia di gruppo. Il cielo sereno, dopo la pioggia della notte, ha accompagnato i ciclisti mentre lasciavano Pérouges sotto un magnifico sole, scattando un’ultima foto ricordo del pittoresco villaggio arroccato sulla collina. Essendo un giorno festivo in Francia, il traffico turistico si è fatto sentire, ma dopo pochi chilometri il gruppo ha imboccato la Viarhôna, uno splendido tragitto riservato esclusivamente alle biciclette.

In questa giornata festiva anche il traffico ciclistico era intenso: lungo il percorso si incrociavano famiglie intere che pedalavano allegramente. Molti scorci si sono rivelati perfetti per una foto. Una salita ha condotto i ciclisti fino a Bellieme, dove c’è stata una sosta ristoratrice, prima di riprendere il cammino attraverso un tunnel di 2 chilometri riservato alle biciclette, che ha regalato una vista mozzafiato sul lago di Bourget, con le montagne sullo sfondo, pronte per essere affrontate nella tappa successiva. Sempre su ottime piste ciclabili, il gruppo ha infine raggiunto l’hotel nel centro di Chambéry.

PERCHÉ QUESTO EVENTO

La Challans-Saronno non è soltanto una sfida sportiva: è soprattutto il simbolo di un’amicizia duratura e di una collaborazione solida tra due comunità gemellate. Grazie all’impegno di figure come Mosè Banfi, vero cuore pulsante di questa avventura, e al sostegno delle amministrazioni locali, l’evento è cresciuto edizione dopo edizione, diventando un’occasione unica di incontro, scambio culturale e condivisione.

ilSaronno seguirà ogni giorno le tappe, le storie e le emozioni di questa straordinaria esperienza: continuate a seguirci per vivere insieme questo viaggio che unisce sport, amicizia ed Europa. [QUI TUTTE LE TAPPE]

