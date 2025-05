SARONNO – Anche quest’anno, nella scuola primaria Gianni Rodari, si è svolta la tanto attesa Settimana della Scienza, un progetto educativo e coinvolgente nato lo scorso anno scolastico e già divenuto un appuntamento fisso e molto apprezzato da alunni, insegnanti e famiglie.

La seconda edizione ha visto la partecipazione anche del plesso Ignoto Militi, e si è arricchita di contenuti, esperienze e ospiti speciali. Tanti gli argomenti trattati e numerose le figure professionali che operano nel mondo scientifico che hanno collaborato con entusiasmo: dai ricercatori del dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale (Biometra) dell’Università Statale di Milano, ai docenti dell’Università dell’Insubria, che hanno condotto esperienze scientifiche interattive sul magnetismo, sull’estrazione del DNA e sugli indicatori acido-base.

Un intervento particolarmente significativo è stato quello di Frasca, che ha incontrato gli alunni delle classi quinte per parlare di benessere e cura del corpo durante la crescita. Gli incontri hanno lasciato un segno positivo anche nei formatori e nei giovani studenti universitari presenti, colpiti dalla vivacità, curiosità e partecipazione attiva dei nostri alunni. Un momento speciale ha visto protagonisti proprio gli alunni di quinta, che per un giorno si sono trasformati in maestri e tutor per i bambini di prima. Con entusiasmo e competenza, hanno spiegato e dimostrato semplici esperimenti scientifici, riuscendo a catturare l’interesse e lo stupore dei più piccoli. Un’esperienza ricca di significato, che ha valorizzato il ruolo attivo degli alunni più grandi nel trasmettere conoscenze e accendere la curiosità.

“L’obiettivo della nostra Festa della Scienza è chiaro – spiega Amelia Mungari docente che coordina il progetto – offrire un’occasione concreta per valorizzare il sapere scientifico, stimolare la curiosità e rafforzare il legame tra scuola, territorio e futuro. La scienza non è solo una disciplina: è uno sguardo sul mondo. Nel nostro istituto, riteniamo fondamentale creare un raccordo tra i diversi ordini di scuola. La scienza, infatti, parla un linguaggio universale che può unire e accompagnare gli studenti dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria”.

Infatti, i bambini della scuola dell’infanzia Collodi sono stati accolti in due giornate speciali dagli alunni delle classi seconde, terze e quarte, che li hanno guidati nella mostra e in diverse attività laboratoriali. Le classi quarte, inoltre, hanno partecipato a una giornata di esperienze scientifiche presso il plesso Bascapè, rafforzando lo spirito di collaborazione tra i plessi.

Elemento chiave del successo dell’iniziativa è stato il lavoro di squadra: i docenti di tutti gli ordini scolastici hanno lavorato per costruire un’attiva comunità di apprendimento.

La settimana si è conclusa con l’apertura alle famiglie della mostra scientifica, dove sono stati esposti i lavori realizzati dalle classi durante l’anno: modelli di molecole e neuroni, alberi che rappresentano la fotosintesi clorofilliana, pannelli tattili e molto altro ancora. Un’esposizione che ha messo in luce la bellezza del sapere costruito insieme.

Novità di quest’anno è stato il concorso grafico-pittorico per la creazione del logo ufficiale della Festa della Scienza. Tutte le classi hanno partecipato, chi singolarmente, chi in piccoli o grandi gruppi. Il logo vincitore è stato scelto attraverso una votazione online sul nostro giornalino WonderRodari, curato con grande passione dal collega Umberto. Tantissimi i voti ricevuti, anche da nonni e parenti lontani, persino dalla Puglia!

“La nostra esperienza è stata anche raccontata alla radio: una piccola delegazione di alunni ha portato in voce la nostra mostra, incuriosendo e affascinando gli ascoltatori con racconti, esperimenti e riflessioni. Come ci ricorda Rita Levi-Montalcini, “Il futuro è nelle mani di coloro che sanno trasmettere ai giovani la bellezza della conoscenza.” E noi, con questa festa, celebriamo proprio questo: la bellezza della conoscenza, dell’imparare insieme”. E conclude: “Un grazie speciale a tutti i colleghi, in particolare modo a quelli dell’ambito scientifico, che hanno reso possibile questa splendida iniziativa – Caterina, Monica, Anna, Sara, Cristina, Jlenia, Umberto, Patrizia, Valeria, Greta, Luca e Alessandra C. – e alla nostra preziosa Associazione Genitori, sempre pronta a supportare le attività della scuola con entusiasmo e dedizione”.

