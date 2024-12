SEVESO – C’è anche una bimba di due anni, secondo quanto riportato da Monza Today, tra i feriti dell’incendio preceduto da un’esplosione avvenuta nella serata di venerdì 13 dicembre.

Un forte boato, poi un’esplosione e infine le fiamme: l’incendio ha distrutto un’abitazione all’interno di un complesso residenziale in via Acquedotto. L’allarme è scattato intorno alle 17 e sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con un ampio dispiegamento di mezzi: due autopompe, un’autoscala, un carro soccorso, un’autobotte e la vettura del funzionario di guardia. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Seregno e i mezzi di soccorso del 118. Poco distante è atterrato anche l’elisoccorso.

Una bambina di due anni e un’altra persona residente nell’abitazione sono stati soccorsi e trasferiti in codice giallo, per precauzione, all’ospedale San Gerardo di Monza. Fortunatamente, le condizioni della piccola non sono gravi.

I vigili del fuoco sono rimasti a lungo al lavoro per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e capire cosa abbia provocato l’esplosione iniziale. Ingenti i danni all’edificio con due pareti sfondate mattoni e laterizi finiti sulla sede stradale e anche su un’auto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti